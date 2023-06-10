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Общество

Юрист рассказал, как длинные июньские выходные отразятся на зарплате псковичей

12 июня – День России по закону является нерабочим праздничным днем. Учитывая, что в этом году 12 июня выпадает на понедельник, в июне работники, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня подряд: 10, 11 и 12 июня (с субботы по понедельник).

Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь, отметил юрист компании SuperJob.

Если работник будет работать в 12 июня (по инициативе работодателя или смена выпадет на этот день), то работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере (как правило, в двойном).

По данным опроса, 13% россиян продлят июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. 65% россиян не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня. Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, — среди респондентов с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (16%). 

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