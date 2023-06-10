На Псковском озере дан старт парусной регате
На Псковском озере дали старт XIX парусной регате, передаёт корреспондент ПАИ. Соревнования начались у пансионата «Кривск» в Печорском районе.
Директор регаты Алексей Груненышев напомнил собравшимся, что «всё начиналось всего с четырёх яхт в 2004 году.» «А сегодня мы собираемся здесь в 19-й раз», - отметил он.
До 13 июня на Псковском озере пройдут:
– международные соревнования – этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» (ЕКП Министерства спорта РФ), этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2.4 метра» (ЕКП МС);
– межрегиональные соревнования – Ганзейскую Псковскую парусную регату в юношеских классах яхт «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7» (ЕКП МС №31000), этап Кубка России в классе яхт «Летучий Голландец» (ЕКП МС №30885);
– региональные соревнования в свободном классе крейсерских яхт «Четвертьтонник» и Open 800, Minitonner, T-2;
– этап Кубка России по инклюзивному парусному спорту в классе «Яркат».