На Псковском озере дан старт парусной регате

12:36, 10 июня 2023, ПАИ

На Псковском озере дали старт XIX парусной регате, передаёт корреспондент ПАИ. Соревнования начались у пансионата «Кривск» в Печорском районе.

Директор регаты Алексей Груненышев напомнил собравшимся, что «всё начиналось всего с четырёх яхт в 2004 году.» «А сегодня мы собираемся здесь в 19-й раз», - отметил он.

До 13 июня на Псковском озере пройдут:

– международные соревнования – этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» (ЕКП Министерства спорта РФ), этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2.4 метра» (ЕКП МС);

– межрегиональные соревнования – Ганзейскую Псковскую парусную регату в юношеских классах яхт «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7» (ЕКП МС №31000), этап Кубка России в классе яхт «Летучий Голландец» (ЕКП МС №30885);

– региональные соревнования в свободном классе крейсерских яхт «Четвертьтонник» и Open 800, Minitonner, T-2;

– этап Кубка России по инклюзивному парусному спорту в классе «Яркат».