Чемпионат по пляжному волейболу проходит в Пскове

13:20, 10 июня 2023, ПАИ

На городском пляже в Пскове проходит открытый чемпионат по пляжному волейболу, передаёт корреспондент ПАИ.

На берегу Великой собрались команды со всей Псковской области. Играют парами и четвёрками. Среди участников – юноши и девушки 2005–2011 годов рождения.

Всего около 70 команд борется за возможность принять участие во всероссийском турнире по пляжному волейболу.

Сегодня в Пскове основной день соревнований. Победители станут известны вечером.