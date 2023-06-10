В Пыталовском районе завершается монтаж спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО
В деревне Гавры Пыталовского района завершаются работы по установке спортивной площадки для отработки и сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщает местная газета «Наша жизнь».
Площадку устанавливают в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Площадка имеет размер 12 × 20 метров. Здесь установлено семь тренажёров, которые рассчитаны на тренировку разных групп мышц, есть также зона для сдачи нормативов ГТО и зона для воркаута.
На покупку оборудования из федерального и областного бюджетов выделено более 10 млн рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>