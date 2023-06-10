В Пыталовском районе завершается монтаж спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО

13:29, 10 июня 2023, ПАИ

В деревне Гавры Пыталовского района завершаются работы по установке спортивной площадки для отработки и сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщает местная газета «Наша жизнь».

Площадку устанавливают в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Площадка имеет размер 12 × 20 метров. Здесь установлено семь тренажёров, которые рассчитаны на тренировку разных групп мышц, есть также зона для сдачи нормативов ГТО и зона для воркаута.

На покупку оборудования из федерального и областного бюджетов выделено более 10 млн рублей.