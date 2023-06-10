Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 11 июня

17:25, 10 июня 2023, ПАИ

11 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Дождей не будет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области ночью: 0…+5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем +16…+21 градус.

Атмосферное давление выше нормы.