Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 11 июня
11 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Дождей не будет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области ночью: 0…+5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем +16…+21 градус.
Атмосферное давление выше нормы.
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