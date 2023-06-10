Нарисовать картину вместе с художником смогут псковичи на выставке в «Лофте»

16:54, 10 июня 2023, ПАИ

Более 150 картин и картинок 30 псковских художников можно будет увидеть на открытии выставки «Фреш-арт» в креативном пространстве «Лофт» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы выставки.

Экспозиция откроется 11 июня в 16:00.

"Второй год подряд в наших стенах мы собираем работы молодых художников, творящих в самых разных направлениях: от абстракционизма до реализма, от графики до масляной живописи", - отметил в "Лофте".

Гости выставки смогут побщаться с авторами и задавать вопросы; нарисовать картину вместе с художником, принять участие в художественных мастер-классах.

Вход свободный.