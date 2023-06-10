Игорь Бутман рассказал, за что он любит джаз

19:56, 10 июня 2023, ПАИ

За адреналин и волнение любит джаз самый известный и титулованный российский джазмен Игорь Бутман. Об этом он рассказал в интервью «АиФ-Псков».

«Мы любим джаз за то, что каждый раз это адреналин, волнение: ты должен выдать шедевр на уровне лучших произведений музыкального искусства. Должны быть запоминающиеся мелодии, интересный ритм, интересные пассажи, виртуозность, лирика. И всё это не выучено», – отметил Игорь Бутман.

Он подчеркнул, что было бы неплохо взять свой самый лучший концерт, выучить его и играть как по написанному. Но Игорь Бутман уточнил, что это неинтересно, так как уже ничего не страшно.

«Поэтому каждый раз интрига, но к которой мы каждый раз готовимся и очень много репетируем, чтобы было интересно не только нам, но и публике», – сказал Игорь Бутман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.