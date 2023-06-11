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Культура

Семинаристы из Псковской области заняли призовые места на конкурсе эссе

Студенты Псково-Печерской духовной семинарии приняли участие в конкурсе студенческих работ (эссе), посвящённом Дню православной книги. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Фото: телеграм-канал Псково-Печерской духовной семинарии

Итоги конкурса подвели в Московской духовной академии 6 июня.

Четверо воспитанников семинарии из Псковской области заняли призовые места в следующих номинациях:

– «За глубокие познания в области русской классической литературы» – Александр Шаров (IV курс);

– «За литературное мастерство» – Илья Артюшин (III курс), Павел Бойко (II курс);

– «За оригинальное прочтение темы и ясность стиля» – Артемий Петрухин (II курс).

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