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Спорт

Международный детский турнир по мини-футболу прошёл в Гдовском районе

Международный детский турнир по мини-футболу прошёл в посёлке Ямм Гдовского района сегодня, 10 июня. Мероприятие посвящено началу летних каникул и Дню защиты детей. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

В турнире приняли участие спортсмены из Белоруссии, команды «Юниор» (Бокситогорск), «Спарта» и «Спарта-2» (Псков), «Струги Красные» (Струги Красные) и «Чайка-Юность» (Гдов).

«Желаю всем командам успехов и побед, а организаторам – слова благодарности, что уже во второй раз в посёлке Ямм проходит Кубок дружбы, который объединяет не только спортсменов из районов Псковской области, а также ребят из города Бокситогорска, но и из соседней Белоруссии», –поприветствовал участников глава Гдовского района Алексей Васильев.

В матче за третье место победила команда «Спарта» из Пскова. В финале встретились команды «Юниор» из Бокситогорска и «Лиозно» из Белоруссии. Победу в этом матче со счётом 6:1 одержала команда из Ленинградской области.

 

Среди болельщиков международного турнира по мини-футболу можно было увидеть и талисман питерской команды «Зенит» – синегривого льва.

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