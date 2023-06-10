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Общество

ФОТОФАКТ. Как кормят пациентов Псковской областной больницы

Фотографию обеда показали в Псковской областной клинической больнице. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Пример обеденного меню: борщ на курином бульоне с рубленой курицей, курица запечённая, макароны отварные, огурец свежий, кисель из клюквы.

Фото: телеграм-канал Псковской областной клинической больницы

«Обновлённое лечебное меню разработано с учётом современных медицинских стандартов и полностью соответствует всем требованиям», – отметили в больнице. Также в учреждении недавно поменяли посуду на керамическую.

«Питание сбалансированное, большие порции. Приятно удивила столовая, посуда для питания больных. Хорошо, что посуду из нержавейки заменили на керамику. Из такой посуды приятно кушать, нет казённого духа, а только тепло домашнего очага», – отметил в отзыве пациент нефрологического отделения Александр Григорьев.

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ФОТОФАКТ. Как кормят пациентов Псковской областной больницы
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