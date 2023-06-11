Как изменится пенсия в 2025 году, рассказали россиянам

09:09, 11 июня 2023, ПАИ

Пенсии по старости проиндексируют в два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определённый индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год», — передаёт его комментарий «Российская газета».

По словам Ярослава Нилова, при переходе на расчёт пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, после чего последует корректировка в апреле. Сейчас повышение выплат проводится с 1 января.

Согласно закону о бюджете Социального фонда, в 2024 году индексация планируется на 4,6 процента, в феврале 2025 года — на 4 четыре процента, а в апреле 2025 года — на 3,6 процента.

В 2023 году повышение страховых пенсий составило 4,8 %.