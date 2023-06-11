Пропавшего 30-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
Пропавшего 30-летнего жителя областного центра разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
С 7 июня местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Андрей Петров был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52.
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