Пропавшего 30-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

09:22, 11 июня 2023, ПАИ

Пропавшего 30-летнего жителя областного центра разыскивают в Псковской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

С 7 июня местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Андрей Петров был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52.