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Общество

Как удалить номер телефона из базы спамеров, объяснил эксперт

Ежедневно спамеры делают рассылку рекламы пользователям смартфонов через звонки и SMS, а некоторым – несколько раз в день. О том, возможно ли удалить себя из базы данных спамеров, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. 

Фото: ПАИ

Он отметил, что полностью удалить номер телефона из всех баз данных невозможно, потому что существует множество различных публичных и непубличных источников, в которых вы находитесь и о которых можете даже не знать. «В некоторые вы заносите свои контакты сами, например при получении карт лояльности или в профилях соцсетей. Это всё при желании можно убрать», – передаёт слова эксперта агентство «Прайм».

Денис Кусков обратил внимание, что трудности возникают тогда, когда номер телефона просят какие-то организации: «Например, он есть в базах данных операторов банковских структур, в бюро кредитных историй, в случаях, если вы берёте кредит. Эти базы продаются повсюду, в том числе в даркнете, и оттуда вы совершенно ничего не сможете удалить».

Временную защиту от звонков и SMS спамеров человек получает, когда меняет старый номер телефона на новый, который создан недавно и не использовался ранее никем. Такой номер временно будет отсутствовать во всех базах данных.

«Но через некоторое время так или иначе обновления базы будут и ваш телефон появится в возможной спам-рассылке», – констатировал он и добавил, что единственный выход – не оставлять свои номера телефонов нигде.

Эксперт порекомендовал не светить свой основной номер телефона, а для рекламных объявлений, которые могут заинтересовать, купить отдельные SIM-карты.

Специалист заключил, что защититься полностью практически невозможно, поскольку рекламщики и мошенники не дремлют.

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