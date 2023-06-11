Как удалить номер телефона из базы спамеров, объяснил эксперт
Ежедневно спамеры делают рассылку рекламы пользователям смартфонов через звонки и SMS, а некоторым – несколько раз в день. О том, возможно ли удалить себя из базы данных спамеров, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Он отметил, что полностью удалить номер телефона из всех баз данных невозможно, потому что существует множество различных публичных и непубличных источников, в которых вы находитесь и о которых можете даже не знать. «В некоторые вы заносите свои контакты сами, например при получении карт лояльности или в профилях соцсетей. Это всё при желании можно убрать», – передаёт слова эксперта агентство «Прайм».
Денис Кусков обратил внимание, что трудности возникают тогда, когда номер телефона просят какие-то организации: «Например, он есть в базах данных операторов банковских структур, в бюро кредитных историй, в случаях, если вы берёте кредит. Эти базы продаются повсюду, в том числе в даркнете, и оттуда вы совершенно ничего не сможете удалить».
Временную защиту от звонков и SMS спамеров человек получает, когда меняет старый номер телефона на новый, который создан недавно и не использовался ранее никем. Такой номер временно будет отсутствовать во всех базах данных.
«Но через некоторое время так или иначе обновления базы будут и ваш телефон появится в возможной спам-рассылке», – констатировал он и добавил, что единственный выход – не оставлять свои номера телефонов нигде.
Эксперт порекомендовал не светить свой основной номер телефона, а для рекламных объявлений, которые могут заинтересовать, купить отдельные SIM-карты.
Специалист заключил, что защититься полностью практически невозможно, поскольку рекламщики и мошенники не дремлют.