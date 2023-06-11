Около двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

10:55, 11 июня 2023, ПАИ

Около двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторые жители Пскова и Великих Лук искали возможности для получения прибыли от игры на интернет-бирже, а другим мошенники звонили и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они настоятельно рекомендовали собеседникам под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов самим срочно получить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета».

Таким образом жители региона лишились в общей сложности около двух миллионов рублей, после чего обратились за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.