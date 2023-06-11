День работников лёгкой промышленности отмечают сегодня

10:58, 11 июня 2023, ПАИ

День работников лёгкой промышленности в России и некоторых других странах – бывших советских республиках по традиции отмечают в каждое второе воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 11 июня, сообщает calend.ru.

Праздник был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Лёгкая промышленность является одной из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями лёгкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленность, а также производство искусственных кож и полимерно-плёночных материалов.

Сегодняшний профессиональный праздник посвящён всем работникам и ветеранам лёгкой промышленности. Благодаря им население областей и городов имеет возможность приобретать качественную продукцию местного производства.