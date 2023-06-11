Псковичка Наталья Спиридонова победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях

12:52, 11 июня 2023, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских», которые проходят в Москве. Об этом сообщается в группе «ВФЛА / Легкая атлетика России» в соцсети «ВКонтакте».

Наталья показала результат 1,89 метров со второй попытки.

Ранее сообщалось, что псковская спортсменка заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате страны по лёгкой атлетике в Сочи, где она прыгнула 1,88 метров.