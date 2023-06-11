Синоптики: Июнь удивляет рекордными заморозками на Северо-Западе

13:15, 11 июня 2023, ПАИ

Июнь удивляет рекордными заморозками на территории северо-западных и центральных регионов Европейской России, заявили синоптики метеоцентра «Фобос».

По их прогнозу, на территории северо-западных и центральных регионов Европейской России продолжаются поздние заморозки.

«Минувшей ночью отрицательные температуры наблюдались в Карелии, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Кировской областей. Самая низкая температура воздуха отмечена в селе Конёво, Архангельской области, там столбики термометров опустились до отметки в −2,3 градусов. Близко к нулевой отметке, с возможностью заморозков на почве, опускалась температура воздуха в Московской и Ярославской областях», - отметили синоптики и добавили, что в городе Бологое был обновлён суточный рекорд минимальной температуры воздуха.

Минимум там составил −0,3 градусов, это на 0,6 градусов ниже, чем было в этот день в 1982 году, и это самые поздние заморозки за всю историю наблюдений за погодой, обратили внимание в центре «Фобос».