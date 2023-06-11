Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке

Жителям Псковской области напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке. Требования пожарной безопасности опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото ПАИ

Следует помнить, что приготовление пищи на открытом огне требует соблюдения правил пожарной безопасности. Так, на территории дачного участка можно пользоваться стационарными мангалами или печами, отвечающими требованиям пожарной безопасности. Необходимо не забывать о специально отведенном месте для мангала. В двух метрах от источника открытого огня не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, материалов. Зону отдыха вокруг мангала примерно на десять метров следует очистить от мусора, сухой растительности, промасленных тряпок.

Кроме того, должны быть соблюдены и другие требования. Так, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 15 метров, до хвойных – 50 метров. В ветреную погоду не следует разводить огонь даже в мангале. Рядом с мангалом должны находиться средства пожаротушения, в идеале – огнетушитель, но подойдёт и бочка с водой или песком. Нельзя допускать разведение огня детьми и ни в коем случае нельзя оставлять их одних без присмотра у мангала. Также следует следить, чтобы дым и продукты горения не попадали на соседние участки.

Кроме того, нельзя оставлять разожжённое оборудование без присмотра. «Не забывайте, что разлетающиеся искры могут стать причиной крупного возгорания», – подчеркнули в МЧС.

Прямым нарушением считается разведение огня во дворах многоэтажных домах, на лоджиях, балконах и в гаражах. За нарушение данного запрета будет грозить штраф. А за возникновение пожара или вследствие него, тяжёлых последствий, виновник может быть привлечён к уголовной ответственности. «Откажитесь от использования различных легковоспламеняющихся жидкостей. Они могут привести к сильнейшим ожогам», – призвали в МЧС.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июня 2023

Волонтёры провели субботник на улице Ленина в Пушкинских Горах
11 июня 2023

Псковичам напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке
11 июня 2023

До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области в День России
11 июня 2023

Синоптики: Июнь удивляет рекордными заморозками на Северо-Западе
11 июня 2023

Национальные маршруты Псковской области презентовали в Москве
11 июня 2023

Заключительный день хорового фестиваля имени Гривского пройдет сегодня в Пскове
11 июня 2023

Пётр Налич рассказал псковичам, над каким альбомом он сейчас работает
11 июня 2023

Псковскую ярмарку «Виноград» презентовали в Москве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...