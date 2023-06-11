Псковичам напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке

14:16, 11 июня 2023, ПАИ

Жителям Псковской области напомнили условия приготовления шашлыков на дачном участке. Требования пожарной безопасности опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области.

Следует помнить, что приготовление пищи на открытом огне требует соблюдения правил пожарной безопасности. Так, на территории дачного участка можно пользоваться стационарными мангалами или печами, отвечающими требованиям пожарной безопасности. Необходимо не забывать о специально отведенном месте для мангала. В двух метрах от источника открытого огня не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, материалов. Зону отдыха вокруг мангала примерно на десять метров следует очистить от мусора, сухой растительности, промасленных тряпок.

Кроме того, должны быть соблюдены и другие требования. Так, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 15 метров, до хвойных – 50 метров. В ветреную погоду не следует разводить огонь даже в мангале. Рядом с мангалом должны находиться средства пожаротушения, в идеале – огнетушитель, но подойдёт и бочка с водой или песком. Нельзя допускать разведение огня детьми и ни в коем случае нельзя оставлять их одних без присмотра у мангала. Также следует следить, чтобы дым и продукты горения не попадали на соседние участки.

Кроме того, нельзя оставлять разожжённое оборудование без присмотра. «Не забывайте, что разлетающиеся искры могут стать причиной крупного возгорания», – подчеркнули в МЧС.

Прямым нарушением считается разведение огня во дворах многоэтажных домах, на лоджиях, балконах и в гаражах. За нарушение данного запрета будет грозить штраф. А за возникновение пожара или вследствие него, тяжёлых последствий, виновник может быть привлечён к уголовной ответственности. «Откажитесь от использования различных легковоспламеняющихся жидкостей. Они могут привести к сильнейшим ожогам», – призвали в МЧС.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».