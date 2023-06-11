Волонтёры провели субботник на улице Ленина в Пушкинских Горах

14:44, 11 июня 2023, ПАИ

Волонтёры провели субботник в преддверии Дня России на улице Ленина рядом с домами №46 и №36 в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край» со ссылкой на молодежный центр Пушкинских Гор.

«Целью акции является привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды и показать, что каждый может внести свой вклад в дело защиты природы и благоустройства посёлка», - говорится в публикации.

Волонтеры надеются, что в дальнейшем, люди, увидев чистую территорию, не будут мусорить, а начнут бережней относиться к окружающей среде.