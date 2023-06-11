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Общество

Волонтёры провели субботник на улице Ленина в Пушкинских Горах

Волонтёры провели субботник в преддверии Дня России на улице Ленина рядом с домами №46 и №36 в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край» со ссылкой на молодежный центр Пушкинских Гор.

Фото здесь и далее: Молодежный центр Пушкинских Гор

«Целью акции является привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды и показать, что каждый может внести свой вклад в дело защиты природы и благоустройства посёлка», - говорится в публикации. 

Волонтеры надеются, что в дальнейшем, люди, увидев чистую территорию, не будут мусорить, а начнут бережней относиться к окружающей среде.

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