Эстрадный хор из Печор выступит на Красной площади в Москве

15:30, 11 июня 2023, ПАИ

Эстрадный хор из Печор «ЛаккиЛайк» выступит на Красной площади в Москве в День России. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Известный выступлениями на многих престижных конкурсах и фестивалях эстрадный хор представит Псковскую область на главном концерте страны.

12 июня можно будет увидеть онлайн-трансляцию, посвящённую Дню России. На одну сцену с такими известными артистами, как Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Кадышева, Стас Костюшко, группа «Любэ», выйдут и ребята из «ЛаккиЛайка».

«Несмотря на достаточно юный возраст (а коллективу всего три года), артисты из Печор уже зарекомендовали себя как состоявшиеся артисты», – отметили в газете.

Право выступать на главной площади России «ЛаккиЛайк» получил за отличное выступление на конкурсе «Битва хоров» проекта «Большая перемена», выйдя в полуфинал.

В состав эстрадного хора входят дети из разных городских школ. Репертуар коллектива обширен – от классики до современных хитов.