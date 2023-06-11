Четвертьфинал Кубка Псковской области по футболу прошёл в Пушкинских Горах

15:52, 11 июня 2023, ПАИ

Четвертьфинал Кубка Псковской области по футболу прошёл в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

На поле стадиона «Святогорец» встретились команды Пушкинских Гор и Невеля, где со счётом 4:1 победу одержали гости.

Проигравшая команда выбывает из участия в турнире, а команда-победитель продолжит выступать дальше.

Главый судья игры Виталий Алексеев отметил, что, предположительно, соперницей спортсменов из Невеля будет команда из Великих Лук.