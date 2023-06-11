Глава Пскова рассказал об истории одной из древних улиц города

16:35, 11 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал об истории одной из древних улиц города в своём Telegram-канале.

«Сегодня рассказ о ещё одной старинной улице, богатой красивыми строениями различных стилей, эпох и предназначений. Более десяти из них находятся под охраной! Это улица Гоголя», – пишет глава города.

На улице в XIX веке появилось несколько учебных заведений. Крупный предприниматель Гельдт построил в 1876 году здание для землемерного училища на Гоголя, 8. Через 20 лет сюда переехала женская гимназия Александровой.

С 1860 года на улице также располагалось женское училище. В честь жены императора оно стало Мариинским, а потом преобразовалось в гимназию. В 1867 году она разместилась в трёхэтажном доме купца Орлова на Гоголя, 19.

«Когда гимназисток стало больше, к дому пристроили новое здание из красного кирпича на Гоголя, 17. Памятник сочетает в себе элементы ренессанса и древнерусского зодчества», – подчеркнул Борис Елкин.

По его словам, главной доминантой остаётся здание, в котором находится правительство Псковской области. В разные годы здесь были Псковское наместническое правление, городской магистрат, палаты уголовного и гражданского суда, архив, чертёжная, а также Псковский кадетский корпус.