Съемочная группа «Первого канала» побывала в Гдовском районе

19:17, 11 июня 2023, ПАИ

Съемочная группа телепередачи «Непутевые заметки» побывала в Гдовском районе, сообщает газета «Гдовская заря».

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Журналисты с самого утра побывали в деревне Самолва, где посетили музей рыбацкого края «Самолвовский амбар», музей Ледового побоища и мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».

Следующей точкой маршрута стал Гдов, где гостей из столицы встретил глава района Алексей Васильев и директор музея истории края Надежда Сингатуллова. В Гдове съемочная группа посетила крепость и набережную реки Гдовки.

Уже завтра съёмочная группа тележурналистов будет в Великих Луках — на открытии 28-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Отметим, что журналисты «Первого канала» гостят в Псковской области уже несколько дней. Цель визита — показать туристическую многогранность региона.