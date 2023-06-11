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Общество

Съемочная группа «Первого канала» побывала в Гдовском районе

Съемочная группа телепередачи «Непутевые заметки» побывала в Гдовском районе, сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: "Гдовская заря"

Журналисты с самого утра побывали в деревне Самолва, где посетили музей рыбацкого края «Самолвовский амбар», музей Ледового побоища и мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».

Следующей точкой маршрута стал Гдов, где гостей из столицы встретил глава района Алексей Васильев и директор музея истории края Надежда Сингатуллова. В Гдове съемочная группа посетила крепость и набережную реки Гдовки.

Уже завтра съёмочная группа тележурналистов будет в Великих Луках — на открытии 28-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Отметим, что журналисты «Первого канала» гостят в Псковской области уже несколько дней. Цель визита — показать туристическую многогранность региона.

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