Два человека госпитализированы в результате ДТП в Новоржевском районе

19:49, 11 июня 2023, ПАИ

В Новоржевском районе, у деревни Тростницы, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил съезд в придорожную канаву с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир были госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.