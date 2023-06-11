Два человека госпитализированы в результате ДТП в Новоржевском районе
В Новоржевском районе, у деревни Тростницы, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и совершил съезд в придорожную канаву с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП водитель и пассажир были госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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