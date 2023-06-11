Владимир Путин вручит государственные награды в День России

21:34, 11 июня 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин 12 июня, в День России, вручит государственные премии и награды отличившимся в различных сферах гражданам, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«В День России, 12 июня, в Кремле состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год. Президент также вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» россиянам, удостоенным этой награды», — сообщили в Кремле.

Ранее в воскресенье президент подписал соответствующие указы о присуждении госпремий за 2022 год.