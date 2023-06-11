ФОТО. Соревнования по кей-грабу в Великих Луках
В Великих Луках прошли соревнования по кей-грабу среди воздухоплавателей, сообщает портал Luki-News.
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
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Фото: Luki-news
Напомним суть кей-граба: к мишени, установленной на катамаране (точное место организаторы хранят в секрете), подлетают десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте.
Ранее сообщалось, что великолукские пилоты стали победителями соревнований по кей-грабу.
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