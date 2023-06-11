Школьница умерла в России от отравления ядовитым сидром
Школьница из Курганской области, отравившаяся ядовитым напитком «Мистер Сидр», умерла в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
«Скончалась девушка 17 лет. Она была в тяжёлом состоянии в отделении интенсивной терапии», — рассказал источник.
После употребления рокового напитка у девочки было тяжёлое токсическое отравление, в результате которого начался отёк головного мозга.
Таким образом, общее число погибших от суррогатного сидра достигло уже 35 человек.
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