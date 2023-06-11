Школьница умерла в России от отравления ядовитым сидром

23:24, 11 июня 2023, ПАИ

Школьница из Курганской области, отравившаяся ядовитым напитком «Мистер Сидр», умерла в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

«Скончалась девушка 17 лет. Она была в тяжёлом состоянии в отделении интенсивной терапии», — рассказал источник.

После употребления рокового напитка у девочки было тяжёлое токсическое отравление, в результате которого начался отёк головного мозга.

Таким образом, общее число погибших от суррогатного сидра достигло уже 35 человек.