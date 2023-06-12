Глава АвтоВАЗа поделился планами экспорта машин Lada

09:34, 12 июня 2023, ПАИ

АвтоВАЗ планирует в 2023 году экспортировать 10–15 тысяч автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тысяч, сообщает «Прайм» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнёров на уровне госрегулирования… У нас есть сборочные производства в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определённые государственные меры технического регулирования. Если эти меры будут приняты, цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты, то может увеличиться на 50 %», — сказал он, комментируя экспорт текущего года.

«План следующего года — порядка 50 тысяч», — добавил он.

В начале года АвтоВАЗ сообщал о планах экспортировать 30 тысяч машин в 2023 году. В феврале вице-премьер, глава Минпромторга и по совместительству глава совета директоров АвтоВАЗа Денис Мантуров сообщил, что экспортная программа компании будет пересмотрена.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 %) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырёх семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46 % к 2021 году).