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Избегать змей рекомендует сегодня народный календарь

Змеиный день наступил сегодня, 12 июня, по народному календарю, пишет calend.ru. На Руси считали, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу», а «убивать гадов, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно: змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред». Было поверье, что спасти от змеиного яда в этот праздник не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».

На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня – ему приписывали свойство гнать змей. Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, всё съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить гада не мог – зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством наши предки наделяли изумруд – хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем.

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определённым уважением. Считали, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам. В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».

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