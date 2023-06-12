Турнир по шахматам среди дошкольников прошёл в Пскове

11:50, 12 июня 2023, ПАИ

Шахматный турнир среди дошкольников прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации шахмат.

На протяжении месяца воспитанники кружка «Юный шахматист» участвовали в индивидуальных круговых соревнованиях.

Отметим, что кружок «Юный шахматист» для воспитанников детского садика организован в рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребёнка», все занятия и соревнования бесплатные.

Победители турнира среди девочек:

– 1-е место — Кузнецова Светлана (подготовительная группа «Сказка»),

– 2-е место — Слиж София (подготовительная группа «Сказка»),

– 3-е место — Владимирова Катя (подготовительная группа «Алёнушка»).

Победители среди мальчиков:

– 1-е место — Захаров Артём (старшая группа «Берёзка»),

– 2-е место — Злобинский Саша (старшая группа «Берёзка»),

– 3-е место — Мельников Миша (подготовительная группа «Сказка»).