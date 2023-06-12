Борис Елкин поздравил псковичей с Днём России
Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с Днём России. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.
«Более 30 лет мы отмечаем этот государственный праздник. И с каждым годом он приобретает всё более глубокий смысл: становится символом патриотизма, единения и сплочённости нашего народа», — написал глава города.
Он отметил, что в этот день необходимо вспоминать героическое прошлое России и верить в великое будущее нашей страны
«Вместе мы сила!» — заключил Борис Елкин.
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