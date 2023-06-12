Борис Елкин поздравил псковичей с Днём России

13:26, 12 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с Днём России. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.

​

«Более 30 лет мы отмечаем этот государственный праздник. И с каждым годом он приобретает всё более глубокий смысл: становится символом патриотизма, единения и сплочённости нашего народа», — написал глава города.

Он отметил, что в этот день необходимо вспоминать героическое прошлое России и верить в великое будущее нашей страны

«Вместе мы сила!» — заключил Борис Елкин.