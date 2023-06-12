Зарплаты растут в Псковской области – аналитики

15:15, 12 июня 2023, ПАИ

Зарплатная гонка на рынке труда продлится как минимум до конца года: людей не хватает, и бизнес готов предлагать всё большие деньги новым работникам. Об этом свидетельствует динамика предлагаемых зарплат на рынке труда Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

В Псковской области сильный прирост предлагаемых зарплат за май 2023 года произошёл в сферах массового найма: это продажи и обслуживание клиентов (с 27 800 рублей годом ранее до 29 500 рублей), административный персонал (было 34 400 рублей – стало 43 100 рублей), управление персоналом (с 30 600 до 41 600 рублей), автомобильный бизнес (с 43 400 до 57 200 рублей), медицина (с 51 900 до 59 100 рублей), сфера добычи сырья (с 51 700 до 70 800 рублей). Также рост зарплат наблюдается в сферах стратегий, инвестиций и консалтинга (с 59 000 до 76 800 рублей), искусства и массмедиа (с 23 900 до 72 400 рублей) и в сфере спортивных клубов и фитнеса (с 32 300 до 71 900 рублей).

В то же время в IT-секторе уровень предлагаемых зарплат сократился на 12 % (с 51 300 до 45 100 рублей).

Рост зарплат в массовых и относительно низкодоходных профессиях подтолкнул вверх медианную зарплату. Медиана предлагаемых зарплат в целом по стране на данный момент составляет 53 900 рублей (рост за год на 10 %), а ожидаемых – 62 400 рублей (рост на 16 %). В Псковской области ситуация другая: в начале лета работодатели готовы платить до 41 700 рублей (-10 % рост год к году), а соискатели хотят получать не меньше 39 300 рублей.

«Всё обусловлено дефицитом кадров на рынке труда. Работодатели конкурируют за рабочие руки и готовы повышать зарплаты вне зависимости от результатов работы и уровня производительности труда. Соответственно, у компаний возрастают расходы на персонал, эти издержки они перекладывают в цену товаров, тем самым создавая предпосылки для увеличения инфляции. Если этот маховик не будет вовремя остановлен, то радость от подросших зарплат может оказаться очень недолгой – весь дополнительный доход может достаточно быстро поглотить очередной всплеск инфляции», – отметили аналитики.