Псковский филолог объяснил происхождение русского мата

15:44, 12 июня 2023, ПАИ

Кандидат филологических наук, доцент ПсковГУ Вадим Андреев объяснил в интервью «АиФ. Псков» происхождение русского мата и можно ли создать единый словарь русского мата.

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«Во-первых, давайте определимся: нецензурная и ненормативная лексика – понятия разные. Ненормативная – более широкое. Она включает в себя всё то, что не является частью литературного языка. Это и молодёжный сленг, и разные жаргоны, и просторечные слова, и диалектные. Но чаще всего под ненормативной лексикой всё же понимают нецензурную – мат. Если мы говорим о мате, сквернословии, то список этих слов на самом деле существует: есть специальные словари, написанные учеными-лингвистами», — рассказал филолог.

Также ученый считает, что изначально матерные слова таковым не считались и были абсолютно приличными

«Приличные слова превращаются в неприличные очень легко. Даже те самые наши матерные слова когда-то были абсолютно приличными, никто не считал, что они находятся за пределами норм общественной морали», - заявил Вадим Андреев.

Считается, что в переходе слов в разряд нецензурных виновата церковь, когда-то всё, что было связано с половым актом, с деторождением, было естественно и поощрялось, а потом попало в разряд закрытых тем.

«Вообще, сложно сказать, в какой момент общество наложило табу на «неприличные» предметы и слова. Периоды были разные. Античность - культ тела и его красоты, многие скульптуры были обнажёнными, – и царей, и героев, и богов, а Средневековье – умерщвление плоти», — заключил филолог.

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