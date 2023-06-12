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Общество

Владимир Путин рассказал о прохождении медосмотров

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно проходит медицинские осмотры, и посоветовал всем внимательно следить за своим здоровьем. Об этом он заявил после торжественной части вручения госнаград в День России в Кремле, сообщает «Lenta.ru».

Президент чокался с участниками мероприятия, которые в качестве тоста желали ему крепкого здоровья. В частности, Путину пожелали никогда не обращаться к врачам, в ответ президент пошутил, что, «чтобы не лечиться, надо постоянно к ним [врачам] обращаться».

«Регулярно прохожу медосмотры. И надо все-таки это делать всем», — заявил президент в разговоре с гостями Кремля.

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