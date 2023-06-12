Водитель протаранил столб ЛЭП на Запсковье
В Пскове на Инженерной улице у дома № 88 28-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и протаранил столб ЛЭП. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение. Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.
По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают центр медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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