Водитель протаранил столб ЛЭП на Запсковье

18:15, 12 июня 2023, ПАИ

В Пскове на Инженерной улице у дома № 88 28-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и протаранил столб ЛЭП. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение. Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают центр медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.