Фестиваль ГТО для всех возрастов состоялся в Пыталово

18:36, 12 июня 2023, ПАИ

В честь празднования Дня России сегодня в Пыталово прошёл фестиваль ГТО для всех категорий населения, сообщила газета «Наша жизнь».

Участники сдавали нормативы ГТО по бегу (на короткую и длинную дистанцию), метанию гранаты, прыжкам в длину. Они также показывали свои силовые возможности в выполнении отжиманий, пресса и подтягиваний. Проверяли у участников и гибкость.

Стоит отметить, что комплекс ГТО предусматривает выполнение нормативов на трёх уровнях трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».