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Общество

Казаки Струго-Красненского района приняли участие в «Казачьем разгуляе»

Струго-Красненское казачество во главе с атаманом Юрием Морозовым и его заместителем Андреем Яранцевым приняло участие в «Казачьем разгуляе», который прошёл на территории храма Александра Невского в Пскове. Об этом сообщила газета «Струги».

Как сказал атаман Юрий Морозов, казачество принимает участие в этом мероприятии уже на протяжении почти десяти лет. В этот день в нём приняли участие также казаки из Пскова и Печор.

Отметим, что в День России в сквере у библиотеки храма Александра Невского развернули казачий стан. Участников и гостей праздника ждали плов по-казачьи, уха, бочковой квас и монастырский хлеб. Всё это проходило под казачьи песни и показательные выступления. Как это было, можно посмотреть в нашем фоторепортаже

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