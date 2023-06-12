ФОТО. Флаг Невельского района водрузили на Эльбрус

22:21, 12 июня 2023, ПАИ

В День России после года подготовки и всех трудностей восхождения флаг Невельского района подняли на Эльбрусе на высоте 5,621 км. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своём телеграм-канале.

«В составе группы альпинистов покорение этой вершины совершил Михаил Пароньян. Желаю Михаилу интересных проектов, сильных впечатлений и настоящих друзей рядом», – написал в посте Олег Майоров.

Отметим, что великолучанка подняла на Эльбрусе флаг Псковской области.