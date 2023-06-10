Небоскрёб в Дубае окрасили в цвета российского флага

22:37, 12 июня 2023, ПАИ

Самое высокое здание в мире — небоскрёб «Бурдж-Халифа» в Дубае — окрасили в цвета российского флага по случаю празднования Дня России 12 июня, сообщили корреспонденты «Известия».

«Искренне желаем ему [русскому народу. — Ред.] счастья», — сказано в сообщении администрации башни в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Высота «Бурдж-Халифа» составляет 828 м. Башню традиционно подсвечивают по случаю праздников и других событий.