Дети из оздоровительного лагеря в Усвятах встретились с участником СВО

22:55, 12 июня 2023, ПАИ

В детском оздоровительном лагере «Солнышко» Усвятского района прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России. Об этом сообщила газета «Новая жизнь».

Начались они с торжественной линейки у памятных досок защитникам Родины Алексею Костюкову, Фёдору Демченко и Вадиму Харитонову.

Затем ребята встретились с участником специальной военной операции Михаилом Куренковым. Голубя мира, яркую радугу, флаг нашей Родины рисовали ребята мелками на школьном дворе.