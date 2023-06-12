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Общество

Автопробеги прошли в нескольких районах Псковской области

Автомобили проехали с флагами России от деревни Задежа до деревни Липец Великолукского района, передаёт газета «Наш путь». В автопробеге приняли участие руководство района, депутаты районного Собрания, главы сельских поселений и местные жители.

Фото газеты «Наш путь»

В ходе автопробега участники мероприятия поздравили с Днём России отца и мать героя нашего времени, уроженца деревни Липец Дмитрия Благовисного, погибшего в ходе СВО. Затем на его могиле минутой молчания почтили память его и всех, кто ценою своей жизни отстаивал мир и наше спокойствие.

Фото газеты «Наш путь»

В завершение автопробега в деревне Михальки состоялась церемония возложения цветов и венков к бюсту героя Великой Отечественной войны Петра Шлюйкова.

Колонна из автомобилей и мотоциклов проехала по улицам Усвят, передаёт газета «Новая жизнь». Пробег стартовал от Дома культуры, колонна проехала по главным и второстепенным улицам посёлка. Участники украсили транспортные средства символикой и флагами Российской Федерации, звуки клаксонов и патриотических песен придавали особый настрой мероприятию.

Фото газеты «Наш путь»

На всём протяжении маршрута колонну приветствовали прохожие и встречные машины.

Фото газеты «Наш путь»

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