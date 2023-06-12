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Общество

Соревнования по легкоатлетическому кроссу состоялись в Великолукском районе

На трассе ТОС «Подкова» в деревне Переслегино состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди начинающих спортсменов «Виват, Россия», сообщила газета Великолукского района «Наш путь». 

  • Легкоатлетический кросс «Виват, Россия»
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Легкоатлетический кросс «Виват, Россия»
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Легкоатлетический кросс «Виват, Россия»
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Легкоатлетический кросс «Виват, Россия»
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Легкоатлетический кросс «Виват, Россия»
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Легкоатлетический кросс «Виват, Россия»
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Легкоатлетический кросс «Виват, Россия»
    Фото: Газета "Наш путь"

В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Великих Лук, Себежа и Западной Двины. От администрации Великолукского района участников приветствовала первый заместитель главы района по ЖКХ и градостроительству Татьяна Иванова, которая отметила, что самые большие победы начинаются с малого, и пожелала всем спортсменам везения и отличных результатов. 

Ребята проявили невероятную силу и волю к победе. Призёры были награждены грамотами, медалями и сладкими призами. Награждал победителей Сергей Аввакуменков, мастер спорта России, призёр первенства России по лёгкой атлетике.
 

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Соревнования по легкоатлетическому кроссу состоялись в Великолукском районе

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