Соревнования по легкоатлетическому кроссу состоялись в Великолукском районе

23:49, 12 июня 2023, ПАИ

На трассе ТОС «Подкова» в деревне Переслегино состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди начинающих спортсменов «Виват, Россия», сообщила газета Великолукского района «Наш путь».



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"













В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Великих Лук, Себежа и Западной Двины. От администрации Великолукского района участников приветствовала первый заместитель главы района по ЖКХ и градостроительству Татьяна Иванова, которая отметила, что самые большие победы начинаются с малого, и пожелала всем спортсменам везения и отличных результатов.

Ребята проявили невероятную силу и волю к победе. Призёры были награждены грамотами, медалями и сладкими призами. Награждал победителей Сергей Аввакуменков, мастер спорта России, призёр первенства России по лёгкой атлетике.

