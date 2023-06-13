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День божьих коровок отмечают сегодня

13 июня отмечается праздник, посвящённый представителю мира насекомых, семейства жуков, а именно – День божьих коровок, сообщает calend.ru.

Дата неофициальная, а вот известность насекомого, которому она посвящена, очень широка. Божья коровка знакома большинству с детства по воспоминаниям, когда маленький яркий жучок с пятнышками на спине полз по ладони к кончикам пальцев под детскую считалку: «Божья коровка, улети на небо…».

Божья коровка во многих культурах мира считалась и считается символом удачи. Где-то её считают насекомым, являющимся посланником небес, оказывающим связь мира с Богом. Где-то верили в то, что божья коровка связывает мир живых людей с загробным миром. В ряде культур убийство этого насекомого было запрещено.

Именно с фольклором и древними верованиями связана и этимология названия насекомого. В большинстве культур название этого жука связано с Богом или Девой Марией, а также христианскими святыми (Божья коровка, жук Марии, птица Богоматери, курочка Бога и так далее). В ряде культур прослеживается ассоциация с Солнцем.

Так или иначе, божья коровка является насекомым преимущественно полезным, так как, будучи по природе своей энтомофагом (хищником, пожирающим других насекомых), уничтожает таких вредителей сельскохозяйственных культур, как тля, личинки и яйца листоедов, огнёвки. Такую же активность в отношении вредителей проявляют и личинки божьей коровки. Именно хищные виды этого жука используются целенаправленно в ряде стран в сельском хозяйстве для борьбы с определёнными видами вредителей.

Растительноядные виды божьих коровок тем не менее в ряде регионов сами относятся к числу вредителей, нанося ущерб посадкам картофеля, кукурузы, бахчевых культур, сахарной свёклы.

Энтомологи выделяют несколько сотен родов и несколько тысяч видов божьих коровок. Они отличаются ареалом обитания и внешностью. Яркая окраска – оранжевая, красная, жёлтая, чёрная с пятнышками на надкрыльях – является предупреждением для потенциальных врагов о том, что насекомое для них опасно. Распространены божьи коровки практически во всех широтах, за исключением Антарктиды и зоны вечной мерзлоты.

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