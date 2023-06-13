Из России могут уйти 50 банков

07:37, 13 июня 2023, ПАИ

50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года. Об этом рассказал глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов в интервью «Известиям».

По его словам, причины и вероятность ухода во многом определяются типами банков. Эксперт условно их разделил на три группы.

Первая включает в себя иностранные кредитные организации. Скорость их ухода из России, по мнению эксперта, зависит от административных решений, взаимоотношений с регуляторами головных офисов и от того, насколько им будет выгоден сам уход. Михаил Сухов отметил, что в стране на сегодняшний день функционирует более 50 иностранных кредитных организаций, однако капитал ряда из них контролируют дружественные государства, а потому они не планируют закрываться.

Вторая группа в классификации Михаила Сухова — небольшие банки, принадлежащие крупным компаниям или предприятиям.

К третьей группе эксперт отнёс банки, находящиеся внутри более крупных групп, чьи владельцы будут сокращать расходы.