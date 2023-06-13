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Общество

Средство от опьянения создали в России

Учёные Московского физико-технического университета (МФТИ) создали средство, которое позволяет снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки. Об этом пишет газета «Известия».

Препарат представляет собой биологически активную добавку, изготовленную из природных аминокислот и углеводов. Они ускоряют обменные процессы в организме человека и улучшают работу нервной системы.

Принимать препарат можно до, после, а также во время употребления алкоголя. Средство будет эффективно также и для облегчения похмельного синдрома, утверждают российские учёные.

«Важно, что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет «сохранить лицо», — объяснил один из создателей препарата, магистрант физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

Создатели препарата предупредили, что он не избавит от зависимости и других негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Кроме того, их разработка не является противоядием, которое позволит управлять транспортным средством в нетрезвом виде.

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