В рабочих чатах псковичей больше всего раздражают картинки и гифки – опрос

09:06, 13 июня 2023, ПАИ

Лишь у 1 из 5 псковичей не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего жалуются на сообщения не по делу, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

В рабочих чатах псковичей больше всего раздражают сообщения не по делу, в том числе картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями, — об этом рассказал каждый пятый опрошенный (22%). В том, что нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере, признались 9%. У 8% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время. У 6% — глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Столько же рассказали, что на негативные эмоции их провоцирует отсутствие конкретики в сообщениях.



Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 5% и 4% опрошенных соответственно. По 2% раздражает большое количество сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, безэмоциональность и обезличенность общения, а также голосовые и слишком длинные сообщения. У каждого десятого (11%) другие претензии к рабочим чатам: упоминались смайлы, сленг, жалобы, переклички, требования общаться в конкретном мессенджере.



Только у 20% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.



Картинки, отсутствие конкретики и размытые границы рабочего дня больше раздражают мужчин. В том, что их нервирует само наличие рабочих чатов, безэмоциональность общения в них, а также ошибки и повторяющиеся вопросы, чаще признаются женщины.



