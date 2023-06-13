Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В рабочих чатах псковичей больше всего раздражают картинки и гифки – опрос

Лишь у 1 из 5 псковичей не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего жалуются на сообщения не по делу, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

В рабочих чатах псковичей больше всего раздражают сообщения не по делу, в том числе картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями, — об этом рассказал каждый пятый опрошенный (22%). В том, что нервирует сам факт наличия деловой переписки в мессенджере, признались 9%. У 8% раздражение вызывают сообщения в нерабочее время. У 6% — глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Столько же рассказали, что на негативные эмоции их провоцирует отсутствие конкретики в сообщениях.

Грамматические ошибки и повтор информации в чате возмущают 5% и 4% опрошенных соответственно. По 2% раздражает большое количество сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, безэмоциональность и обезличенность общения, а также голосовые и слишком длинные сообщения. У каждого десятого (11%) другие претензии к рабочим чатам: упоминались смайлы, сленг, жалобы, переклички, требования общаться в конкретном мессенджере.

Только у 20% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.

Картинки, отсутствие конкретики и размытые границы рабочего дня больше раздражают мужчин. В том, что их нервирует само наличие рабочих чатов, безэмоциональность общения в них, а также ошибки и повторяющиеся вопросы, чаще признаются женщины.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июня 2023

Автомобилисты пожаловались в правительство на качество топлива и недоливы на АЗС
13 июня 2023

Названа причина отмены показа фильма «Вызов» в Зелёном театре Пскова
13 июня 2023

Из России могут уйти 50 банков
13 июня 2023

До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 июня
12 июня 2023

Соревнования по легкоатлетическому кроссу состоялись в Великолукском районе

12 июня 2023

Опочецкие юнармейцы поздравили жителей Опочки с Днём России
12 июня 2023

Автопробеги прошли в нескольких районах Псковской области

12 июня 2023

Дети из оздоровительного лагеря в Усвятах встретились с участником СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...