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Общество

Стартовал приём заявок на благоустройство дворов в Пскове

С сегодняшнего дня псковичи могут подать заявки на благоустройство дворов. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

фото: администрация Пскова

Жители города могут привести в порядок дворы многоквартирных домов исключительно в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В минимальный перечень по благоустройству входят разные виды работ, в том числе ремонт асфальтового покрытия, организация освещения, установка скамеек, урн, озеленение.

Пакет документов вместе с заявкой принимаются на бумажном носителе в управлении городского хозяйства администрации Пскова по адресу улица Яна Фабрициуса, 6 (4-й этаж, кабинет 4) по предварительной записи по телефону 29-15-20 или по электронной почте ugh@pskovadmin.ru. Все листы заявки на участие в отборе и прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора.

Заявку можно подать до 31 октября. Подробности участия можно прочитать по ссылке

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