Запрет на движение моторных плавсредств отменят в Псковской области с 15 июня

11:57, 13 июня 2023, ПАИ

Запрет на движение моторных плавательных средств всех типов по водоёмам региона отменят в Псковской области с 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, необходимо соблюдать определённые правила по подготовке маломерного судна к сезону, обратили внимание в ведомстве.

«Особое внимание следует уделить подвесным лодочным моторам (стационарным двигателям), потому что это самые сложные механизмы, входящие в комплект вашего судна. Для начала проверьте уровень масла, смажьте все трущиеся детали, проверьте рулевое оборудование. Обязательно проверьте всё электрооборудование, замените свечи. Перед дальним выездом проведите обкатку двигателя», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что запрет на использование моторных плавсредств в Псковской области был связан с ограничительными мероприятиями по охране весенне-нерестующих рыб.