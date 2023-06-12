До двух лет лишения свободы грозит псковичу за кражу шоколада

17:25, 13 июня 2023, ПАИ

До двух лет лишения свободы грозит псковичу за кражу шоколада. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

По имеющимся данным, в январе этого года пскович похитил со стеллажа в магазине 39 плиток шоколада различных видов, спрятал их под куртку и вышел из магазина. Всего он украл товара на сумму 3 324 рубля. Позже он продал украденное на рынке прохожим.

По данному факту возбудили уголовное дело в рамках части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Жителю Пскова грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.