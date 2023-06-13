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Общество

Ещё семь километров дороги Псков – Кислово – Палкино отремонтируют по нацпроекту

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт трассы Псков – Кислово – Палкино. В этом году работы ведутся на участке протяженностью 7 км в Псковском районе. Он проходит через населенные пункты Раздолье, Кузнецово, Покрутище и Ветошка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также по ней псковичи добираются к своим дачным участкам и местам постоянного проживания в Псковском районе.

Работы выполняются собственными силами ГБУ ПО «Псковавтодор». Уже выполнена замена водопропускных труб. Сейчас специалисты ведут работы по укреплению откосов насыпи на водопропускных трубах, фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия.

Также на участке будет обновлено дорожное полотно, отремонтированы пересечения и примыкания, песчано-гравийной смесью укреплены обочины, восстановлены и оборудованы существующие остановочные и посадочные площадки, отремонтированы деформационные швы и асфальтобетонное покрытие на мосту через ручей Барановский на км 13+980.

Окончание работ по контракту – декабрь 2023 года. Стоимость контракта составляет 123 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

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